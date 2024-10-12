إدارة الإشارة توقع عقدا مع شركة أبو قير لتداول الحاويات لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات، وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمـد عبد العزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحرى.
ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى
ويهدف الاتفاق إلى توفير جميع الإتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة، مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم فى تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى فى مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتى من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية