السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

إدارة الإشارة توقع عقدا مع شركة أبو قير لتداول الحاويات لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات، وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمـد عبد العزيز براية رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحرى.

ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى

 

ويهدف الاتفاق إلى توفير جميع الإتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة، مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم فى تقديم كافة الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحرى أول ميناء ذكى فى مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتى من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة.

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