الجناة كانوا يستهدفون وزير الداخلية، 34 عامًا على اغتيال رفعت المحجوب

"زي النهاردة"، 12 أكتوبر 1990، أي منذ 34 عاما، اغتيل رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب، بإطلاق الرصاص عليه أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة.

وكان الجناة يستهدفون وزير الداخلية الأسبق اللواء عبد الحليم موسى، ولكن تصادف مرور موكب المحجوب فاعتقد الكمين الإرهابي أنه الهدف المقصود فبادروا بإطلاق النار عليه.

ولد رفعت المحجوب في يوم 23 أبريل 1926، بمدينة الزرقا في محافظة دمياط، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم حاز على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1948، والدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس بفرنسا عام 1950، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1951 ودكتوراه الدولة في الاقتصاد من جامعة باريس عام 1953.

وعاد إلى إلى مصر عقب ثورة يوليو 1952، حيث تدرج في عدة وظائف في جامعة القاهرة، ومنها عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام 1971.

وفي عام 1972 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات في منصب وزير برئاسة الجمهورية، وكان ذلك بداية عدة مناصب سياسية تقلدها، وعين في عام 1975 نائبا لرئيس الوزراء برئاسة الجمهورية، كما انتخب أمينا للاتحاد الاشتراكي العربي بعام 1975.

34 عاما على اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق

وفي 23 يناير 1984 تولى رئاسة مجلس الشعب التي ظل يتولاها حتى اغتياله بتاريخ 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون ينتمون للجناح العسكري للجماعة الإسلامية بقيادة صفوت عبد الغني، في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة، حيث أطلقوا على الموكب وابلا من الرصاص أسفر عن مصرعه وحراسه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد وحكم عليهم بالإعدام، ولكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين، وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لعشر سنوات إلى البراءة.

حصل المحجوب على عدة جوائز وأوسمة رفيعة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1963 من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1975 من قبل الرئيس أنور السادات وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1980.

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