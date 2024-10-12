الأنبا ميخائيل يترأس احتفال "1000 مُعلم كنسي" في إيبارشية حلوان

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو للأقباط الأرثوذكس، بختام كورس "١٠٠٠ مُعلم كنسي"، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "طور"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة بعنوان "الاحتراق النفسي للخدام.. الأسباب والعلاج"، وتم إهداء نيافته درع خاص، لدعمه للكورس على مدار شهر سبتمبر، ومُتابعة سير العمل بالكورس.

شهد الاحتفال تكريم جميع الخدام الذين شاركوا بالحضور بالكورس، والمُحاضِرين بورش العمل، وخدام التنظيم بالثلاثة مراكز، كما وُزِّعَت الدروع للكنائس المُضيفة للكورس، كما استحدث درع خاص لأكثر كنيسة مشاركة لعدد خدام على مستوي الإيبارشية، وذلك تشجيعًا لهم على الاهتمام بالحضور والمواظبة.

وعلى هامش الاحتفال كرم نيافته الدكتور فايزة كرمي لحصولها على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية عن رسالتها التي حملت عنوان "تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء حقوق الطفل"

والجدير بالذكر أن نسبة الحضور للكورس قاربت من ٣٠٠ خادمًا وخادمةً على مستوى كنائس الإيبارشية، وبلغ عدد المُحاضِرين ٢١ من الآباء والخدام والخادمات، و١٥ من الخدام المُنظمين للكورس الذي تضمن ثمانية ورش عمل.