جوميز يطمئن من طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للأبيض على هامش التدريبات الجماعية اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الجلسة التي جمعت المدير الفني وطبيب الفريق، الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

مران فني لثلاثي حراس الزمالك

وخاض محمد صبحي ومحمود الشناوي ومحمد عبدالفتاح ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة في بداية مران اليوم السبت.

وشهدت الفقرة التركيز من لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، على التعامل مع الكرات العرضية من وضع الثبات والحركة، بجانب شرح بعض المواقف الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل.

جلسة شيكابالا مع جوميز

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني وقائد الفريق حول أهمية المرحلة المقبلة ودور الجميع في الاستعداد بالشكل الأمثل والمطلوب قبل انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.