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ضبط 175 مخالفة لسيارات سرفيس بالجيزة لتحصيل أجرة أزيد من التعريفات الرسمية (صور)

ضبط المخالفات، فيتو
ضبط المخالفات، فيتو

 تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

 وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم ١٥ حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى، بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، أسفرت عن ضبط ١٧٥ حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير، وعدم الالتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.
 

 

ضبط 175 مخالفة لسيارات سرفيس بالجيزة لتحصيل أجرة أزيد من التعريفات الرسمية

شملت الحملات شوارع ومحاور (ربيع الجيزي، السودان، النهضة، فيصل، مشعل، المريوطية، اللبيني، المنيب، الكيت كات، الوراق، إمبابة، أسفل الطريق الدائري).
كما تم إزالة موقف عشوائي بشارع مراد بحي جنوب الجيزة وتنظيم تواجد سيارات السرفيس داخل المواقف الرسمية لعدم إعاقة الحركة المرورية. 
 

وكلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقًا للقانون، واستمرار الحملات اليومية لضبط كافة المخالفات والتعامل معها.

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