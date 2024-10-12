السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

حقيقة انتشار مرض
حقيقة انتشار مرض وبائي

نفى مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة صحة ما تردد حول انتشار مرض وبائي في إحدى قرى مركز أطفيح، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن هناك فرقا من الطب الوقائي قد تحركت على الفور إلى القرية محل الشكوى، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مرضية غير طبيعية أو انتشار لأي وباء.

المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الأمراض المنتشرة حاليًا هي أمراض تنفسية موسمية طبيعية، خاصة مع تغير الفصول، وأن هذه الأعراض شائعة بين المواطنين في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية مرتبطة بالشائعات المتداولة، وأن من يعاني من أعراض بسيطة مثل السعال والحرارة قد تلقى العلاج اللازم في المنزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمحافظة الجيزة مديرية الشئون الصحية محافظة الجيزة أطفيح مرض وبائي مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة

مواد متعلقة

عودة مياه الشرب لمحافظة الجيزة بعد انقطاعها 7 ساعات

حفاظًا على سلامة المارة، محافظة الجيزة تجري صيانة عاجلة لكوبري عباس (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية