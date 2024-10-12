حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

نفى مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة صحة ما تردد حول انتشار مرض وبائي في إحدى قرى مركز أطفيح، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن هناك فرقا من الطب الوقائي قد تحركت على الفور إلى القرية محل الشكوى، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مرضية غير طبيعية أو انتشار لأي وباء.

المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الأمراض المنتشرة حاليًا هي أمراض تنفسية موسمية طبيعية، خاصة مع تغير الفصول، وأن هذه الأعراض شائعة بين المواطنين في هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن المستشفيات لم تستقبل أي حالات مرضية مرتبطة بالشائعات المتداولة، وأن من يعاني من أعراض بسيطة مثل السعال والحرارة قد تلقى العلاج اللازم في المنزل.