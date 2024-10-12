الافتتاح الرسمى لخط قطار السادات كفر داود بالتزامن مع تشغيل بشتيل

الهيئة القومية للسكك الحديدية، تستعد السكك الحديد لافتتاح خط قطار السادات كفر داود بعد مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات لبدء التشغيل الفعلي لخط السادات كفر داود، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

على صعيد آخر من المتوقع أن يتم افتتاح الخط رسميا للتشغيل بالتزامن مع افتتاح محطة بشتيل للسكك الحديد، والتى تدخل الخدمة بالتزامن مع بدء تشغيل خط السادات الجديد.



بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تجارب التشغيل لخط قطار السادات كفر داود.

تجارب تشغيل خط السكك الحديدية السادات

وقالت السكة الحديد إن تجارب تشغيل خط سكة حديد (السادات - كفر داود) جارية.

تقوم هيئة السكة الحديد حاليا بأعمال تجارب التشغيل على خط سكة حديد السادات كفر داود، ضمن خطة الهيئة فى إنشاء وصلات جديدة لخدمة المناطق الصناعية.

وتم دخول القطارات لأول مرة حتى محطة سكة حديد مدينة السادات على خط كفر داود السادات.