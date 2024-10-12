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رياضة

سقوط تونس وأهداف غزيرة، أبرز ملامح الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

تصفيات أمم إفريقيا، تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وشهدت الجولة الثالثة من التصفيات فوز المنتخبات الكبرى وعلى رأسها مصر والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا فيما سقطت تونس على أرضها ووسط جمهورها أمام جزر القمر.

كما شهدت الجولة أهداف غزيرة حيث تم تسجيل 36 هدفا في 16 مباراة خلال مباريات أمس الجمعة فقط.

 ويستعد منتخب المغرب لمواجهة إفريقيا الوسطى، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

 

موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب.

 

القناة الناقلة لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

وتقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، بالملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.


ويتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لتصفيات كأس أمم إفريقيا، مع ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.


ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.


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