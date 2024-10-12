"التربى وابنه"، الأمن يكشف ملابسات فيديو إخراج جثث من داخل مقابر بالقليوبية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو إخراج جثث من داخل مقابر بالقليوبية، وضبطت التربى وابنه.
تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه شخص آخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وانتشال بعض الرفات.
الأمن يكشف ملابسات فيديو إخراج جثث من داخل مقابر بالقليوبية
وبالفحص، أمكن تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة وابنه).
وبمواجهتهما، أكد الأول قيامه بالاشتراك مع ابنه بتنظيف مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتكدس المقبرة؛ لتكون صالحة لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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