"معلومات الوزراء" يرصد حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بالقاهرة

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (حجم استثمارات وزارة البيئة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة).

حجم استثمارات وزارة البيئة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة بلغت 268 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم قطع شوط كبير في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، ويتم العمل على استكمالها في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهات عديدة في هذا الملف؛ حيث تشمل المنظومة عدة برامج وهي إنشاء البنية التحتية من مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة.