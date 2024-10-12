قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين 500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.