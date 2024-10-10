الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس سائق بتهمة سرقة أموال مؤسسة خيرية في الأزبكية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بحبس سائق بتهمة سرقة مبلغ مالي من إحدى المؤسسات الخيري، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

كانت رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية بالأزبكية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى، إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.

وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه- سيئ النية- مقيم بالمنوفية، وضبط باقي المبلغ لدى سائق مقيم بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبي جرائم السرقات.


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نيابة الأزبكية مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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