دوري الأمم الأوروبية، غياب نجم ألمانيا عن مواجهة هولندا للإصابة

كشفت تقارير صحفية أن منتخب ألمانيا عانى من إصابة جديدة في انتصارها على حساب البوسنة والهرسك بنتيجة (2-1)، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

غياب نجم ألمانيا عن مواجهة هولندا

ويغيب كريس فيهريش عن مواجهة هولندا يوم الإثنين المقبل بسبب معاناته من تمزق عضلي، وذلك بحسب ما صرح المدرب جوليان ناجلسمان ونقله موقع "سكاي ألمانيا".

وتأتي تلك الإصابة على الرغم من الدقائق القليلة التي شارك بها في مباراة الأمس، حيث حل كبديل في الدقيقة 82 على حساب سيرجي جنابري.



كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة ألكسندر بافلوفيتش أمام هولندا، حيث يعاني من مشاكل في الركبة منعته من التواجد في لقاء الأمس.

وقال ناجلسمان عن حظوظ بافلوفيتش في التواجد أمام هولندا: "علينا أن ننتظر ونرى، بافلو يعاني من كدمة صغيرة في الركبة، وسيتواجد في التشكيل الأساسي في ظروف معينة".