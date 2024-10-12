تصفيات أمم أفريقيا، يستضيف منتخب المغرب نظيره أفريقيا الوسطى، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي ـ آدم أزنو ـ حركاس (أو عبقار) ـ نايف أكرد.

الوسط: سفيان أمرابط ـ عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

الهجوم: إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

موعد مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم أفريقيا



تقام مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى، اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وأفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".



ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى، بالملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.



ويتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لتصفيات كأس أمم أفريقيا، مع ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.



ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب أفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.