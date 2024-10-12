السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتجاه داخل الأهلي للموافقة على خوض مباراة اعتزال نجم السعودية

كولر
كولر

النادي الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها للموافقة على خوض مباراة اعتزال خالد مسعد نجم الكرة السعودية السابق في جدة يوم 15 نوفمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

أضاف: الأهلي سيحصل على عائـد مالي كبير من وراء المشاركة في تلك المباراة وتم الاتفاق بشكل رسمي بين جميع الأطراف ووافق مارسيل كولر  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خوض اللقاء. 

حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع لاعبي الاهلي الدوليين من خلال محمد الشناوي قائد الفريق وحارس منتخب مصر وذلك بعد الفوز امس على موريتانيا وقبل سفر بعثة الفراعنة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب الثلاثاء القادم في تصفيات أمم أفريقيا. 

 أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري الي 24 من الشهر ذاته. 

يعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبيه من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بودية حرس الحدود التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأفشة وسمير محمد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

 

الأهلي كولر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كولر يصحح أخطاء ودية الحدود مع لاعبي الاهلي

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية