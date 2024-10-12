مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية
لقى شخص مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية جريس التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اختناق أثناء التنقيب عن الآثار
وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع صابر.ز 50 سنة إثر اختناقة أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله.
وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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