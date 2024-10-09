حريق هائل بمصنع فى المنوفية والحماية المدنية تحاول إخماده
نشب قبل قليل حريق هائل فى مصنع للمواد البلاستيكية والتنر بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للبنايات المجاورة.
تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع وتم إخطار الحماية المدنية التى توجهت على الفور لمقر الحريق.
وتجرى الآن عمليات إخماد الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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