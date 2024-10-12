السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

رئيس البرلمان الإيراني يصل إلى بيروت

قاليباف، فيتو
قاليباف، فيتو

 وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت إلى العاصمة بيروت بدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري.

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان

 والأسبوع الماضي، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبنانية  بيروت.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إننا واثقون من أن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا وستواصل طهران دعم لبنان.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ردنا سيكون أقوى إذا نفذت إسرائيل هجوما علينا".

 

توظيف كافة القدرات الدبلوماسية الإيرانية لدعم لبنان

وفي أول زيارة له إلى لبنان، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وبدء العملية البرية الإسرائيلية ضد جنوب لبنان، أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أهمية توظيف كافة القدرات الدبلوماسية الإيرانية لدعم لبنان والمنطقة ضد الأعمال التوسعية والعدوانية التي ترتكبها إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية. 

 

وزار «عراقجي»، فور وصوله بيروت، اليوم الجمعة، السفارة الإيرانية، حيث التقى القائم بالأعمال وطاقم السفارة واطلع على آخر التطورات في لبنان. 

وخلال اللقاء، قدم وزير الخارجية الإيراني التعازي في حسن نصر الله، وعباس نيلفروشان القائد بالحرس الثوري الإيراني، ورفاقهما، معبرًا عن تقديره للجهود التي يبذلها دبلوماسيو إيران في بيروت في هذا «الوضع الحرج». 

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