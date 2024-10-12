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ثقافة وفنون

أول تعليق من تامر عاشور على اعتذار حسام حبيب

تامر عاشور وحسام
تامر عاشور وحسام حبيب

فاجأ الفنان تامر عاشور، جمهوره ومتابعيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم له على هامش حفله الأخير بالإمارات، على سؤاله حول موقفه من اعتذار الفنان حسام حبيب له.

في هذا السياق، سأل أحد الحضور، تامر عاشور، حول خلافه مع حسام حبيب، ليجيب قائلا: "لا خلينا في حاجة غير دي، واعتذاره مش مقبول".

وتعود أزمة تامر عاشور مع حسام حبيب، لأشهر مضت بعد أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب مع زوجها وشقيقها، وعلق تامر عاشور على الأزمة، عبر حسابه الشخصي بموقع X: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل".

وأضاف عاشور: “يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها، أنت بمن حولك، لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة، أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان أوي، بالعقل”.

ورد حسام حبيب: "سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص"، ليعود بعدها ويعتذر كاتبا: "على فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه لأنه تقلها عليا شويتين".

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