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حوادث

تجديد حبس متسولة وزوجها بتهمة قتل طفلة شريكتها في السلام

تجديد حبس متسولة
تجديد حبس متسولة وزوجها بتهمة قتل طفلة شريكتها في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس مسنة وزوجها متهمين بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقاما من والدتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من التحقيقات ان المتهمة وتدعي إيمان 54 سنة ووالدة المجني عليها يعملان في التسول وقد اختلفتا حول الأموال التي يجنونها من نشاطهما.

وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة استدرجت المتهمة المجني عليها للانتقام من والدتها وإجبارها على تسوية الخلاف بينهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن والدة المجني عليها ظلت تنادي عليها فقامت المتهمة بوضع يدها على فم الطفلة وكتمت أنفاسها حتى لا يخرج صوتها فلم تتحمل الطفلة وفارقت الحياة.


كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة استعانت بزوجها صاحب السبعين عاما في إخفاء جثة الطفلة ووضعوها داخل جوال ثم في الدولاب حتى هدأت الأوضاع، ثم حمل الزوج الجوال وألقاه أمام أحد الشقق لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.


كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنح السلام مدير أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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