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تخفيضات وحوافز، قناة السويس تصدر منشورًا ملاحيًّا لتعزيز سياحة اليخوت وتنمية السياحة البحرية

مارينا اليخوت بالإسماعيلية،
مارينا اليخوت بالإسماعيلية، فيتو

أصدرت هيئة قناة السويس، منشورًا ملاحيًّا جديدًا رقم (4) لعام 2024 لتشجيع سياحة اليخوت وتنمية السياحة البحرية في منطقة البحر الأحمر عبر تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لليخوت العابرة للقناة.  

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الهدف من إصدار المنشور 

يأتي ذلك في إطار السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة ضمن جهودها لتشجيع سياحة اليخوت في المنطقة، ومن المقرر بدء العمل وفقا للمنشور الجديد اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.  

منح حمولة كلية 300 طن 

ويمنح المنشور الجديد لليخوت حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر حزمة من التسهيلات تشمل إمكانية الالتحاق بمجموعة السفن المباشرة من كل قافلة، علاوة على إتاحة العبور المُباشر دون انتظار على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك وفقًا للضوابط المُقررة بلائحة الملاحة والقواعد المُنظمة لعبور القناة. 

مارينا اليخوت بالإسماعيلية،فيتو

تخفيض بنسبة 20% 

ويشير المنشور الجديد إلى منح اليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن تخفيض قدره 20% من رسوم العبور في رحلة العودة فقط وذلك في حال عودتها مرة أخرى من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وفي خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ رحلة الذهاب.

تمنح تخفيضات عالية ليخوت التخزين 

كما تشمل التسهيلات المقدمة منح اليخوت التي تقوم بعملية التخزين بمارينا اليخوت بالإسماعيلية مدة تزيد عن 90 يوم تخفيض قدره 20% من رسوم عبور الرحلة التي تم خلالها عملية التخزين المذكورة سواء كانت تلك الرحلة من الشمال أو الجنوب. 

كما يمنح المنشور تخفيض قدره 50% في رسوم تراكي اليخوت التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن بمراين اليخوت التابعة للهيئة ببورسعيد أو السويس عند مدخلي القناة بغرض استيفاء إجراءات عبور القناة في حالة وصول اليخوت في توقيت مناسب للعبور وباشتراط عدم المبيت أو الحصول على أى نوع من الخدمات ( كهرباء - مياه - إلخ) من تلك المراين المذكورة.

                                

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