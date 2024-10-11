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أخبار مصر

السكة الحديد تنهي استعداداتها لافتتاح محطة قطارات الصعيد بشتيل خلال ساعات

قطار
قطار
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 أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد، كافة الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل خلال الساعات القادمة لخدمة قطارات الصعيد وركاب الوجه القبلى، ونفذت الهيئة حملة واسعة لتجهيز المحطة للتشغيل الرسمى.

 

افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل 

 وتفقد رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة، محطة قطارات الصعيد ببشتيل، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحها أول الأسبوع المقبل.

 

تأسيس محطة قطارات بشتيل

 وتعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز الفرعونى وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

 

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