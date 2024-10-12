أزمة جديدة تضرب نادي التجديف بأسوان، مستأجر يتهم مجلس الإدارة بإخفاء عقود إيجار الحديقة

حرر مستأجر حديقة نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان عدة محاضر ضد رئيس مجلس إدارة النادي وبعض أعضاء المجلس والمدير التنفيذي، لتضرره من إخفاء الأوراق الخاصة بتأجيره المكان ودفع مبالغ حوالي ٣٢٠ ألف جنيه كتأمين للمزاد وتطوير داخلي ولم يستردها بعد طرده والتعدي عليه، يأتي ذلك في ظل الصراعات التي تحدث بالنادي وخاصة بعد مديرية الشباب والرياضة رصد عدة مخالفات وملاحظات خلال الفترة الأخيرة.

مماطلة المجلس فى تسليم الحديقة للمستأجر

وقال عيد مكين نجيب المستأجر لحديقة نادي التجديف في أسوان إن المزاد كان بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٤ وتسلم المكان في شهر أبريل بسبب تهرب مجلس إدارة النادي والمماطلة في التسليم بعد غضب الأعضاء من المجلس لتأجير الحديقة، موضحًا أنه بعد تسلمه للحديقة اتفق معه على بدء العمل والتجهيزات وبناء عليه تم صرف مبلغ ١٧١ ألف جنيه لأنها تحمل تكلفة تغيير خط الصرف الصحي للنادي بأكمله وتوصيل خط مياه جديد، فضلًا عن بعض الإصلاحات لتطوير الحديقة.

وأضاف لـ "فيتو" أنه تفاجأ بالتعدي على ابنه ومدير المكان محمد خالد من أشخاص، تابعين لإدارة النادي واستعانوا بآخرين ليمنعوهم من العمل ويستولوا على المعدات التي كانت موجودة في المكان وفصلوا التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه استعان بالشرطة وحرر محضر سرقة رقم ٦٧٥٠ إداري قسم أول لسنة ٢٠٢٤ ويتهم فيه كلًّا من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي باحتجاز على سماعتين صوت حجم كبير وطفايتين حريق باڤاريا وكاميرات المراقبة وهارد تسجيل الكاميرات وسبع ترابيزات و38 كرسيًّا كبيرًا.

أوضح أنه حرر محضر آخر رقم ٩٦١٤ لسنة ١١ ق قضاء إداري أسوان، ومحضر ٨٤ لسنة ٢٠٢٤ مدني مستعجل أسوان، ضد رئيس مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة، وتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات برقم ٣٠١٨ وسيتم استلام قرار اللجنة ٢١نوفمبر ٢٠٢٤، لافتًا إلى أن ذلك لتضرره من تعمدهم عدم تسليمه عقد الإيجار وإخفاء الإيصال الأساسي الخاص بتأمين المزاد الذي دفعه للنادي وقيمته ١٥٠ ألف جنيها، والاوراق الخاصة بالمزاد التى تثبت حقه بعد مماطلة دامت شهور وبالرغم من أنهم تسببوا فى تعطيل العمل لكن حملوه قيمة الإيجار الشهري ٤٥ ألف جنيه عن الشهور التي ماطلوا في تسليم المكان خلالها.

ويناشد الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الوقائع لأنه تعرض لظلم من مجلس إدارة النادي فضلًا عن خسارته مبالغ طائلة بسبب صراعات داخلية ليس له صلة بها، كما يطالب باسترداد المبالغ المالية وهي ١٥٠ ألف جنيه قيمة تأمين المزاد العلني و١٧١ ألف جنيه تم صرفها لأعمال تطوير داخل النادي أو تمكينه من استلام الحديقة لاستكمال الأعمال.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد أن الصراعات والتجاوزات داخل نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان عرض مستمر، حيث كشفت “فيتو” الخميس الماضي تعنت أمين الصندوق النادي لرفضه الدائم بعرض الأوراق التي تخص الماليات وكشوف حسابات البنوك الخاصة بالنادي أمام لجنة المتابعة التي أرسلتها الشباب والرياضة بناءً على طلب أعضاء مجلس الإدارة لرصد العديد من المخالفات والملاحظات خلال الفترة الماضية.

وتقدم كل من أسامة محمد منصور والدكتورة يسرا عدلي أعضاء مجلس إدارة نادي التجديف بأسوان بشكوى إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة ناصر سليم، بخصوص اعتراض أمين صندوق النادي محمد إبراهيم بعرض بعض الأوراق على لجنة المتابعة التي أرسلتها المديرية للتحقيق في بعض المخالفات.