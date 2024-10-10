صراعات تعصف بنادي التجديف بأسوان، والسر أمين الصندوق والحسابات البنكية

يواجه نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان صراعًا بين أعضاء مجلس الإدارة وأمين الصندوق لرفضه الدائم بعرض الأوراق التي تخص الماليات وكشوف حسابات البنوك الخاصة بالنادي أمام لجنة المتابعة التي أرسلتها الشباب والرياضة بناءً على طلب أعضاء مجلس الإدارة لرصد العديد من المخالفات والملاحظات خلال الفترة الماضية.

شكوى إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة

وتقدم كلا من أسامة محمد منصور والدكتورة يسرا عدلي أعضاء مجلس إدارة نادى التجديف بأسوان بشكوى إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة ناصر سليم، بخصوص اعتراض أمين صندوق النادى محمد إبراهيم بعرض بعض الأوراق على لجنة المتابعة التي أرسلتها المديرية للتحقيق فى بعض المخالفات.

وتنص الشكوى على أن حضرت لجنة للمتابعة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسوان مكونة من رئيس اللجنة عزت علي برين، والأعضاء كل من شاذلي متولي دندراوي ومحيي عبد الرؤوف أحمد وعلاء الدين مصطفى ومحمود محمد علي الرواي.

حيث حضرت اللجنة للأسبوع الثانى على التوالى حتي يتسنى لهم الاطلاع علي الأوراق المطلوبة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، ولكن أمين الصندوق امتنع عن سير اللجنة المكلفة بالاطلاع علي الأوراق المطلوبة في اليوم الثالث لعمل اللجنة وبعد حضور ناصر سليم وكيل الوزارة، وعمل جلسة مع كلا من رئيس مجلس إدارة النادى سلامة منزلى وأمين الصندوق بمفردهم مع حضور اللجنة والدكتورة يسرا عدلى قرر ناصر سليم إعطاءهم مهلة لمدة أسبوع لتحضير الأوراق مع العلم ان النادي مرسل له خطاب بميعاد وصول اللجنة مسبقًا.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة خطاب رسمى لنادى التجديف بالأوراق المطلوبة حتي لا يتعطل سير اللجنة ولكن عند حضورها، تفاجأت بعدم تقديم الأوراق المطلوبة رغم مطالبتهم أكثر من مرة ولكن ومحاسبين النادي أفادوا بأن هناك تعليمات من أمين الصندوق بعدم استخراج أي أوراق في حضور الدكتورة يسرا عدلي عضو مجلس الإدارة.

وتستكمل الشكوى أن اللجنة طلبت بشكل ودي بالخروج وبالفعل استجابت لمطلبهم بالرغم من انها كعضو مجلس إدارة واسامة منصور عضو مجلس الادارة هم الشاكين والمطالبين بالاطلاع علي كشف حساب البنوك من عام 2018م حتي عام 2024م ولا يوجد نص في اللائحة يمنع حضورها،وبالرغم من خروجها لم يقدم أى موظف الأوراق التي طلبتها اللجنة وباقتراب انتهاء الموعد المحدد للجنة حضر ناصر سليم وكيل الوزارة وأمين الصندوق الى مقر فحص اللجنة وقدم الموظفين جزء من الاوارق المطلوبة في الخطاب الرسمي المرسل من مديرية الشباب والرياضة بتحضير الأوراق المطلوبة.

وقالت يسرا عدلي إنها سألت ناصر سليم في حضور اللجنة وأمين الصندوق عن كشف الحساب المختوم والمعتمد من البنوك الثلاث لأنهم سبق وتقدموا بعدة طلبات للاطلاع على كشف الحساب إلا أن أمين الصندوق رفض أن يطلعهم على كشف حساب البنوك، وأفادها أنه موجود ولكن سيتم ختمه من البنك غدًا وهذا لا يجوز أن يستخرج بنك كشف حساب غير مختوم.

ويناشد اعضاء مجلس إدارة النادى المتضررين من أمين الصندوق، تقديم كشف حسابات النادي في البنوك والأوراق المطلوبة إلى لجنة المتابعة، باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه.