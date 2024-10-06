إصابة طالب بطلق ناري فى مشاجرة بسوهاج

شهدت مدينة المراغة مشاجرة بين طرفين استخدمت فيها الأعيرة النارية حيث أصيب فيها طالب بطلق ناري تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة لتلقى العلاج واخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بوقوع مشاجرة بالاعيرة النارية وإصابة طالب

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المراغة بوقوع مشاجرة دائرة المركز طرفيها كل من:-

" طرف أول "

أحمد ا ا م- سن 17 طالب 00 مصابًا " رش خرطوش بالقدم اليمني " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده

" طرف ثان "

كمال ت م ح- سن 33 مزارع

الطرفان يقيمان بذات الناحيه

القوة الامنيه تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة

وقد تمكنت القوة الامنيه برئاسة الرائد أحمد العمدة والرائد عبدالله ابو عقيل والنقيب اسلام عقل من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [ السلاح المستخدم حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات المصاهرة

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