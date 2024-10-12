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حريق هائل بمخزن فراشة في سوهاج

حريق في مخزن فراشة
حريق في مخزن فراشة في سوهاج، فيتو

شهدت مدينة جهينة نشوب حريق بمخزن فراشة مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالصاج حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وقد تمكنت من إخماده ولم ينجم عنه أي إصابات وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

 

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بنشوب حريق بمخزن فراشة دون إصابات 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من  اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث شرطة مركز جهينة بنشوب حريق فى مخزن فراشة ملك “رشدي م ح ا”، 51 عامًا - صاحب، مقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات.

التحقيقات التي أجراها الفولي تكشف أن ماس كهربائي وراء الحريق 

وبالانتقال والفحص تبين التلفيات إحتراق  بعض الكراسي حيث أفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمخزن ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للكهرباء.

 

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اصابات السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج اللواء محمود طه أمن سوهاج جهينة حريق فى مخزن مدير أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية نشوب حريق

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