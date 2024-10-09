في غياب مبابي، تحديد القائد الجديد لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميا، اليوم الأربعاء، عن قائد منتخب فرنسا المؤقت، في ظل غياب كيليان مبابي عن مواجهة الكيان الصهيوني.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الكيان الصهيوني، غدا الخميس، في الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

قائد منتخب فرنسا في ظل غياب مبابي

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد قرر الاتحاد الفرنسي إلى جانب المدرب ديدييه ديشامب، منح لاعب الوسط أوريلين تشواميني، شارة القيادة في المباراة المقبلة، حيث سيظهر في المؤتمر الصحفي بصفته قائدا لمنتخب فرنسا.

وقرر مبابي البقاء في مدريد لاستكمال علاجه من إصابة في الفخذ.

كما يغيب نجولو كانتي، قائد الفريق في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا، بسبب إصابة في العضلة المقربة.

وبذلك سيصبح تشواميني القائد رقم 132 في تاريخ المنتخب الفرنسي.