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اقتصاد

انتخاب أحمد مغاوري رئيسًا للجنة التجارة والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية

أحمد مغاوري، فيتو
أحمد مغاوري، فيتو

أسفرت الانتخابات التي أجريت بمنظمة التجارة العالمية عن انتخاب الوزير المفوض التجاري الدكتور أحمد مغاوري رئيس المكتب التجاري في جنيف رئيسًا للجنة التجارة والاستثمار بالمنظمة والتي تُعنى بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتنظيم حقوق والتزامات الدول في إطار الاجراءات والتدابير المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المعروفة باسم TRIMs.  

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم الإجراءات المحلية في الدول أعضاء المنظمة وعددها ١٦٦ دولة، والتي قد تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، مثل الشروط المفروضة على المستثمرين ومتطلبات الإنتاج المحلي، أو متطلبات الأداء التصدير وما خلافه من إجراءات ذات صلة، وذلك لضمان عدم استخدام هذه الإجراءات كعوائق غير مبررة أمام التجارة.

 

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تقليل التمييز ضد المستثمرين الأجانب، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.

و يأتى اختيار مصر لرئاسة هذه اللجنة تقديرًا للدور الذى تقوم به داخل المنظمة والنشاط الذي تقوم به البعثة المصرية فى كافة اللجان بالمنظمة والدور المحورى الذى تقوم به مصر لتمثيل مصالح الدول النامية وداخل المجموعة الأفريقية بالمنظمة.

يذكر أن الوزير المفوض التجارى أحمد مغاورى شغل منصب رئيس التمثيل التجاري سابقًا ويتولى حاليا رئاسة المكتب التجارى فى بعثة مصر لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية فى جنيف وهو المفاوض الرئيسى لمصر فى مجالات التجارة الخارجية والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.

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