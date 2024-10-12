الأزهر يعلن إدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، نية الجامعة إدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطب بالجامعة؛ مسايرةً للتطورات العالمية التي تشهدها جميع القطاعات العلمية.

المؤتمر الدولي الثالث لأقسام الجراحة العامة بكلية طب البنين بالقاهرة

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لأقسام الجراحة العامة بكلية طب البنين بالقاهرة الذي يقام تحت عنوان: «الدقة والريادة في مجال الجراحات الدقيقة» برئاسة الدكتور سيد حمدي، رئيس قسم الجراحة العامة رئيس المؤتمر، والدكتور سامح جبر، أستاذ الجراحة العامة نائب رئيس المؤتمر، والدكتور ياسر عامر سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد عرفات، المنسق العلمي للمؤتمر، والدكتور هشام وفقي، المسئول التنظيمي للمؤتمر.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالحضور في المؤتمر الدولي الثالث من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وخالص دعائهما للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية جراحية تثري مجالات الطب والبحث العلمي.

وأوضح صديق أن قطاع الطب في جمهورية مصر العربية قام على جهود علماء الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن البعثات العلمية التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا كانت قائمة على أبناء الأزهر الشريف آنذاك؛ لأنه لم يكن هناك تعليم منظم في مصر سوي "التعليم الأزهري" وكانت هذه جهود الشيخ حسن العطار، شيخ الأزهر الشريف آنذاك في القرن الثامن عشر.

وكان في مقدمة البعثات العلمية؛ الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي الذي عاد من فرنسا وأسس مدرسة الألسن، ثم توالت مدارس الطب في أبي زعبل وغيرها من المدارس العلمية.

جهود كلية طب جامعة الأزهر البنين بالقاهرة

وأشاد صديق بجهود كلية طب البنين بالقاهرة بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ككلية معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

كما أشاد صديق بجهود قسم الجراحة العامة منذ تأسيسه وحتى اليوم، مثمنًا النشاط العلمي الكبير الذي قام به قسم الجراحة العامة وما نتج عنه من أقسام الجراحات الدقيقة الأخرى؛ ومنها: "جراحة الأطفال - جراحة التجميل - جراحة المسالك" وغير ذلك من أقسام الجراحات الدقيقة.

وحث نائب رئيس الجامعة شباب الأطباء على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا وجود دعم كبير للابتعاث للخارج لطلب العلم والاحتكاك في المجالات الطبية بما يعود بالنفع على شباب الأطباء؛ كاكتساب الخبرات وتلاقح الأفكار العلمية من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن طلب العلم يكون من المهد إلى اللحد.

جدير بالذكر أن المؤتمر سبقه ورشة عمل في مستشفى الحسين الجامعي تم خلالها إجراء عديد من العمليات الجراحية المعقدة، وتم النقل علي الهواء من غرفة العمليات إلى المدرج المركزي بمستشفى الحسين الجامعي بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى.