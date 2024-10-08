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رئيس جامعة الأزهر: الفتوى شفاء من الحيرة ويجب أن تبتعد عن التشدد والتساهل

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بعد حمد الله والثناء عليه، كلمته في ندوة الفتوى وبناء الإنسان بتوجيه الشكر للمفتي، وتهنئته بمنصب الإفتاء وتهنئة الشعب المصري والقيادة السياسية بنصر أكتوبر المجيد، وقد ربط فضيلته في كلمته بين الفتوى والفتوة، حيث تحتاج كل منهما إلى القوة فتحتاج الفتوى إلى القوة في العلم، والاستنباط والقياس. 

 

وأشار إلى أنه وقد ورد لفظ الاستفتاء في القرآن في مواضع عدة، مؤكدا أن الفتوى هي شفاء من الحيرة، وأنها يجب أن تبتعد عن التشدد والتساهل بلا إفراط ولا تفريط، وأن عقل الإنسان لا ينبغي أن يجول في كل شيء فله حدود؛ حيث إن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.


وأضاف أن على المفتي أن يوجه المستفتي إلى المعنى الأهم حينما يأتيه سؤال لا ينبني عليه عمل، فلا يزجر السائل ولا يعنفه وإنما يلزم اللين والرفق، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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الدكتور سلامة داود الفتوى وبناء الإنسان جامعة الأزهر دار الإفتاء رئيس جامعة الأزهر

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