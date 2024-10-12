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ثقافة وفنون

شيرين عادل تعاين أماكن تصوير مسلسل الكينج

المخرجة شيرين عادل
المخرجة شيرين عادل ، فيتو

تجري المخرجة شيرين عادل معاينة أماكن تصوير مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، والذي من المقرر انطلاق تصويره قريبًا.

 

مسلسل الكينج لمحمد إمام 

ويعمل الفنان محمد إمام حاليًّا على قدمًا وساق على مسلسله الجديد بعنوان "الكينج" والمقرر عرضه فى دراما رمضان 2025، وهو العمل الذي تقوم بإخراجه شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب وإنتاج مها سليم.


ويعود النجم محمد امام للتعاون مجددًا مع الثنائي المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب فى الدراما بعدما حققوا نجاحًا بمسلسل "دلع بنات" الذى عرض عام 2014، وشاركته فى البطولة كل من مي عز الدين وكندة علوش.

يذكر أن النجم محمد امام عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "كوبرا"، والذي حقق نسب مشاهدة عالية، وشارك فى البطولة بجوار محمد امام كل من، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

 

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