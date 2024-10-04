كل ما تريد معرفته عن مسلسل الكينج لـ محمد عادل إمام

تبدا الشركة المنتجة لمسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، التجهيزات اللازمة للعمل وانهاء التعاقد مع الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شيق حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية، ويواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل الكينج لمحمد عادل امام

وانتشرت العديد من الاخبار حول مشاركة الفنانة مي عز الدين في بطولة العمل، ولكنها لم تؤكد الخبر حتي الآن.

ومسلسل الكينج من إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، وتأليف محمد صلاح العزب.