السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إليسا ترقص على أغنية "سهرنا يا ليل" خلال حفلها بدبي (فيديو صور)

حفل إليسا في دبي،
حفل إليسا في دبي، فيتو

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في دبي علي مسرح كوكا كولا أرينا وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل إليسا في دبي

وقدمت إليسا خلال حفلها الغنائي في دبي عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي رقصت عليها على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور ومنها سهرنا يا ليل، وأغنية وبطير وغيرهم من الأغاني الأخرى.

 كما يستعد مسرح أرينا الكويت لأضخم حفلات موسم الكويت 2024 من خلال تواجد 4 نجوم دفعة واحدة يوم 25 أكتوبر القادم تحت شعار «رباعية الموسم».

رباعية الموسم

الحفل يضم كلًّا من النجم رامي صبري والنجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان والنجمة إليسا للمرة الأولى معا على مسرح واحد بالكويت في حفل واحد. 

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إليسا الفنانة اللبنانية إليسا حفل إليسا في دبي حفل اليسا

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