رئيس نيكاراجوا يأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
صرحت نائبة رئيس نيكاراجوا، روزاريو موريللو، بأن الرئيس دانييل أورتيجا أمر وزارة الخارجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
رئيس نيكاراجوا يأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
وقالت موريللو: "لقد أصدر رئيسنا تعليماته لوزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والإبادة الجماعية".
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