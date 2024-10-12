600 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة رفع الصناعية بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن تفاصيل تنفيذ محطة رفع 4 الصناعية بطريق مصر - إسماعيلية الصحراوي، لافتًا إلى أن المحطة على مساحة ١٥٠ فدانًا تقريبًا، بتكلفة تصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه، وتخدم المناطق الصناعية الثقيلة والمياه الواردة من مدينة بدر والعاصمة الإدراية ومدينة البروج.



وأفاد أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًّا، والتي تم تشغيلها عام 2017. جاءت هذه المحطة استجابة للتحديات البيئية الصعبة التي كانت تواجهها المدينة نتيجة وجود الصناعات الثقيلة، خاصة الصناعات التي تعتمد على استخدام الأحبار والمواد البتروكيميائية والكيميائية.

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من جاهزية المحطة للتعامل مع المخلفات الصناعية وتحسين البيئة العامة للمدينة، في ظل استمرار نمو هذه الصناعات.

كما قام بالمرور على مشروع إنشاء أحواض جديدة لاستيعاب المياه الزائدة عن المحطات في منطقة البرك، والتي يقوم بتنفيذها شركتي "إيجيكو" و"الجمعية".

وأكد المهندس رئيس الجهاز، ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال لضمان كفاءة النظام، مع توجيه الشركات المنفذة بسرعة ردم الأحواض العشوائية لتحسين الوضع البيئي وضمان استدامة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز لتعزيز قدرات المدينة في إدارة المياه ومواجهة التحديات البيئية.