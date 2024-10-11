السبت 12 أكتوبر 2024
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عقارات

موعد غلق باب التقديم على شقق الحجز الفوري

شقق الاسكان
شقق الاسكان

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موعد غلق باب التقديم على شقق الحجز الفوري والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

وقررت الوزارة غلق باب التقديم على  ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة يوم 28 أكتوبر الجاري، والشقق بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتفاصيل ومساحات الشقق كالتالي:

- 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2: 105م2).

 -137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2: 90م2).

-878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 150م2).

-5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2: 104م2).

- 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2: 161م2).

 -240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2: 161م2).

 -8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2: 140م2).

 -114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

 ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

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