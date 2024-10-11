السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ 6 أغنيات جديدة في الشتاء

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يحتفل اليوم الجمعة، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 63  وذلك بعد مسيرة فنية ناجحة على مدار السنوات الماضية.

أغاني عمرو دياب في الشتاء 

ويعود الهضبة إلي الجمهور خلال فصل الشتاء بمفاجأت قوية، حيث أنه انتهي مؤخرا من تسجيل أكثر من 6 أغنيات منذ فترة ومن المفترض طرحها خلال فصل الشتاء علي طريقة “السينجل” 

ويتعاون عمرو دياب في أغانيه الجديدة المقرر طرحها خلال فصل الشتاء مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم تامر حسين والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

وفي  هذا السياق، يستعد المستشار تركي آل الشيخ، لتحضير مفاجأة غير متوقعة للهضبة، وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض، مشيرا إلى أن فعالياتها تتضمن حدثا كبيرًا خاصًا بالنجم عمرو دياب.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات للإعلامي عمرو أديب وبرنامج «الحكاية»: «من الأشياء التي تهم الجمهور المصري أن موسم الرياض يقدم حدثا كبيرًا عن الموسيقار محمد عبدالوهاب».

 

وأضاف: «عمرو دياب له حدث كبير أيضًا في موسم الرياض، لو قلنا تكريم عمرو يزعل، هو استعراض لتاريخ عمرو دياب».

ويستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر الجاري بـ «الأرينا كويت»، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

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