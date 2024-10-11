حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

يُعتبر عيد الغفران من الأعياد اليهودية، وهو يوم عطلة كاملة يحظر فيه كل ما يحظر على اليهود في أيام السبت أو الأعياد الرئيسية مثل الشغل، إشعال النار، الكتابة بقلم، تشغيل السيارات وغيرها.

السماح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم الغفران

ونظرا للهجمات التي تتعرض لها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وافق مجلس الحاخامات الرئيسي في تل أبيب على طلب من الحكومة لإبقاء الهواتف النقالة بوضع التشغيل خلال ساعات يوم عيد الغفران "الكيبور" في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الأمنية القائمة، وبتصريح رسمي من جميع كبار الحاخامات اليهود، بغرض تلقي إنذارات في حال هجوم أو ضرب صواريخ أو طائرات مسيره للبلاد.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من السكان أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال تلقي أي إنذارات للنزول للملاجئ أو المناطق المحمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ