لغرس القيم الدينية والأخلاقية، الأوقاف تعقد اليوم "لقاء الجمعة للأطفال" في 27 مسجدًا

تعقد وزارة الأوقاف البرنامج الأسبوعي «لقاء الجمعة للأطفال»، اليوم الجمعة في 27 مسجدًا، بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.

حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج يضم العديد من الأنشطة التربوية المتنوعة والمتميزة التي تناسب الأطفال وتسهم في تشكيل الوعي الرشيد وارتباطهم ببيوت الله عز وجل، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رواد المساجد الذين أشادوا بالمنهج الرشيد في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم.