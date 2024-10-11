الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لغرس القيم الدينية والأخلاقية، الأوقاف تعقد اليوم "لقاء الجمعة للأطفال" في 27 مسجدًا

لقاء الجمعة للأطفال،
لقاء الجمعة للأطفال، فيتو

تعقد وزارة الأوقاف البرنامج الأسبوعي «لقاء الجمعة للأطفال»، اليوم الجمعة في 27 مسجدًا، بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها.

 

حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وضمن جهودها في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.


جدير بالذكر أن هذا البرنامج يضم العديد من الأنشطة التربوية المتنوعة والمتميزة التي تناسب الأطفال وتسهم في تشكيل الوعي الرشيد وارتباطهم ببيوت الله عز وجل، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رواد المساجد الذين أشادوا بالمنهج الرشيد في رعاية أطفالهم والاهتمام بهم.

txt

وزير الأوقاف لـ سفير العراق: لا سبيل أمامنا إلا الوعي والتلاحم وإدراك المخاطر المحيطة

txt

رحم الله رجلًا سمحًا، موضوع خطبة غدا الجمعة من الأوقاف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار.

قيادات الاوقاف وزارة الأوقاف رواد المساجد لقاء الجمعة للأطفال

مواد متعلقة

وزير الأوقاف لـ سفير العراق: لا سبيل أمامنا إلا الوعي والتلاحم وإدراك المخاطر المحيطة

رحم الله رجلًا سمحًا، موضوع خطبة غدا الجمعة من الأوقاف

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بعد سيطرة الجيش، مسؤول يكشف عدد العائدين السودانيين من مصر إلى بلادهم يوميا

معجزة الـ 10 ثوان، فريق طبي بأسيوط ينجح في إنقاذ جنين حي من رحم سيدة ميتة (صور)

زادت رغم "خليها تعفن"، ارتفاع جديد يضرب أسعار اللحوم بالأسواق

مفاجأة من تركي آل الشيخ لبطولة كأس السوبر المصري الموسم المقبل

طن اليوريا العادي يرتفع 2934 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق

وثيقة سرية تثير الدهشة بشأن مدى الطلب في إسرائيل على المعدات العسكرية بداية حرب غزة

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

منوعات

المزيد

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية