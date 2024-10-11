الجمعة 11 أكتوبر 2024
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اقتصاد

محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

جانب من المشاركات
جانب من المشاركات

شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة " بريكس" - تحت رئاسة روسيا - والذي عقد، اليوم الجمعة، بالعاصمة الروسية موسكو،  ‎في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية.

هذا وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية المشاركة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي. 

كما التقى محافظ البنك المركزي والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.

وضم الوفد المشارك في الاجتماعات رامي أبو النجا نائب المحافظ، الذي قام بالمشاركة في الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذا العام، والذي عقد يوم الخميس الماضي، كما شارك في الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة.

ويُعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي المصري في المسار الاقتصادي والمالي لمجموعة "بريكس" بعد انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك في العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة "بريكس" المقرر عقدها في "كازان" خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري. 

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