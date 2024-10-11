طاهر أبو ليلة: عملت أخطر دور بحياتي مع تامر حسني .. وعلاء ولي الدين حطني على الطريق (فيديو)

أعرب الفنان طاهر أبو ليلة ، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم ريستارت مع تامر حسني الذي من المقرر عرضه عيد الفطر المبارك 2025.

طاهر أبو ليلة يشارك في فيلم ريستارت

وقال طاهر أبو ليلة خلال لقائه مع “فيتو” إن الدور الذي يلعبه خلال أحداث الفيلم، دور غريب بالنسبة على الأدوار التي قدمها في أعماله السابقة، مشيرا أن يعتبر دوره في الفيلم أخطر دور عمله في حياته، متابعا: طلعت بطل أني عملته وبتمنى يعجب الناس.

واسترجع “أبو ليلة” خلال اللقاء ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولي الدين خلال فيلم “ابن عز” قائلا:" من أطيب الشخصيات اللي أنا قابلتها وأول شخصية مثلت قدمها وكان بيساعدني وحطني على أول الطريق.

و أضاف: ابن عز من أحلي الأفلام وبسببه سميت نفسي على اسم الشخصية اللي كانت بالفيلم “أبو ليلة” وكانت أول خطوة في حياتي.