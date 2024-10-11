هوندا تستدعي مليون و700 ألف سيارة بسبب عيوب في حوامل التوجيه

أعلنت هوندا عن استدعاء، مايقرب من 1.7 مليون سيارة هوندا، لوجود عيوب في حوامل التوجيه التي قد تؤدي إلى “صعوبة في توجيه السيارات”، مما يشكل خطرا علي قائدي السيارات.

ووفقًا لما أعلنه موقع NHTSA الخاص باستدعاء السيارات، أن هوندا، تمكنت من معرفة المشكلة في مجموعة علبة تروس التوجيه، وربما تم تصنيع المجموعة بشكل غير صحيح، مما تسبب في “احتكاك داخلي مفرط” بين الأجزاء، مما قد يؤدي إلى صعوبة مفرطة في التوجيه.

أسباب استدعاء سيارات هوندا

وأكدت هوندا، علي إجمالي السيارات المتضررة 1,693,199 سيارة، من علامتي هوندا وأكيورا، ومعظم السيارات صغيرة الحجم، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنها كلها من نفس الجزء، وإليك القائمة الكاملة للمركبات وطرازات السنوات المتأثرة:

أكيورا انتيجرا 2023-2025

أكيورا انتيجرا تايب إس 2024-2025

سيفيك 2022-2025

سيفيك هاتشباك 2022-2025

سيفيك هاتشباك هايبرد 2025

سيفيك هايبرد 2025

سيفيك تايب آر 2023-2025

سي آر في 2023-2025

سي آر في Fuel Cell EV 2025

سي آر في هايبرد 2023-2025

اتش آر في 2023-2025



ةتشتبه هوندا في أن حوالي 1 في ٪؜ من السيارات المدرجة في الاستدعاء – حوالي 17,000 سيارة، وظهر عيب التوجيه موجود في زنبرك تروس الدودة داخل علبة تروس التوجيه، ومع ذلك.

وتخطط الشركة لاستبدال زنبرك تروس الدودة داخل علبة تروس التوجيه بجزء جديد وإضافة شحم لتقليل الاحتكاك لكل سيارة يتم استدعاؤها مجانًا لدى الوكلاء.

وتأتي العلامة الدالة على المشكلة من خلال الشعور “بالالتصاق” المؤقت عند تدوير عجلة القيادة، يحق للمالكين الذين دفعوا مقابل إصلاح سياراتهم الحصول على تعويض.