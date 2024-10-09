الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

3 نجوم عالميين يفتتحون موسم الرياض في نسخته الجديدة

موسم الرياض، فيتو
موسم الرياض، فيتو

 موسم الرياض ، تواصل الجهة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الجاري، العمل على التجهيزات الأخيرة للمهرجان قبل انطلاقه في المملكة أرينا.

حفل افتتاح موسم الرياض 

ويشهد حفل إفتتاح مهرجان موسم الرياض في نسخته الجديدة، حفل ضخم لثلاثة نجوم عالميين وهما المطربة العالمية missy Elliot والمطربة سيارا، بالإضافة إلي المطرب العالمي busta.

موسم الرياض  

ويشهد موسم الرياض عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

وأعلنت الشركة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة أسعار التذاكر التي تبدأ من 100 ريال سعودي.

ويشهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة، نزال بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بين أرتور بيتر بيف وديمتري بيفول.

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