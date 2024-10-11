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رياضة

منتخب مصر 2008 يتعادل مع روسيا 1ـ1 في الودية الثانية

منتخب 2008
منتخب 2008

تعادل منتخب مصر مواليد 2008 مع نظيره منتخب روسيا بنتيجة 1ـ1، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما، في إطار استعداد الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب 2008 أمام روسيا 

ضم التشكيل كلا من عمر عبد العزيز في حراسة المرمي، حمزة الدجوي ومحمد بنداري وياسين ياسر وآدم محمد وعمر العدوي وابراهيم زهير وعلي بسيوني وأنس رشدي وكريم جمعة وعبد العزيز الزغبي.

منتخب 2008 يخسر أمام روسيا 3-1 في الودية الأولي 

وتلقى منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره منتخب روسيا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية في الدورة الودية بالإسكندرية.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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