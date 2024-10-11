أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 في الودية الثانية أمام روسيا

منتخب ٢٠٠٧، أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية الثانية التي تقام في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

تشكيل منتخب ٢٠٠٧ أمام روسيا

يضم التشكيل كلا من خالد السيد في حراسة المرمي، ياسين عاطف وعمرو خالد ومحمد رأفت وإبراهيم عبد الفتاح ويوسف صابر وماهر خالد ومصطفي سامي وادهم أحمد وحسام عاشور واحمد رأفت.

منتخب ٢٠٠٧ يخسر الودية الأولى أمام روسيا

كان منتخب مواليد ٢٠٠٧ خسر الودية الأولى أمام نظيره الروسي بهدفين مقابل هدف والتي أقيمت الأربعاء الماضي، ويسعى لرد اعتباره أمام الدب الروسي في لقاء اليوم

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب ٢٠٠٧

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا إعلاميا ود ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.