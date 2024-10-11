عمرو درويش على مسرح قبة الغوري الأحد

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري عازف الكمان الفنان عمرو درويش وفرقته الموسيقية في الثامنة مساء الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مُختارات من الموسيقى الشرقية والغربية من أغاني والحان: موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب"، كوكب الشرق "أم كلثوم"، الملحن "بليغ حمدي"، "محمد فوزي"، "وردة"، "فيروز"، "فريد الأطرش"، "عبد الحليم حافظ" وباقة موسيقية متنوعة من أغاني الزمن الجميل، على أن يكون سعر التذكرة للفرد الواحد 90 جنيها.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة الفنية لمراكز الإبداع الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

عازف الكمان عمرو درويش

تخرج الفنان عمرو درويش في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قسم الديكور عام ١٩٩٨، وبدأ العزف على آلة الكمان في سن ال١٣ واحترف العزف في وقت قصير، كما شارك بالعديد من الحفلات الموسيقية في مصر والخارج.

ومن أبرز أصداراته الفنية ألبوم "على فكرة" وهو نتاج مشروع موسيقي مصري سويسري مشترك، أقيم من خلاله العديد من الحفلات في مصر وسويسرا.