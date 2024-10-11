الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو درويش على مسرح قبة الغوري الأحد

الفنان عمرو درويش،
الفنان عمرو درويش، فيتو

 يستضيف مركز إبداع قبة الغوري عازف الكمان الفنان عمرو درويش وفرقته الموسيقية في الثامنة مساء الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مُختارات من الموسيقى الشرقية والغربية من أغاني والحان: موسيقار الأجيال "محمد عبد الوهاب"، كوكب الشرق "أم كلثوم"، الملحن "بليغ حمدي"، "محمد فوزي"، "وردة"، "فيروز"، "فريد الأطرش"، "عبد الحليم حافظ" وباقة موسيقية متنوعة من أغاني الزمن الجميل، على أن يكون سعر التذكرة للفرد الواحد 90 جنيها.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة الفنية لمراكز الإبداع الفني لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

عازف الكمان عمرو درويش

تخرج الفنان عمرو درويش في  كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قسم الديكور عام ١٩٩٨، وبدأ العزف على آلة الكمان في سن ال١٣ واحترف العزف في وقت قصير، كما شارك بالعديد من الحفلات الموسيقية في مصر والخارج.

ومن أبرز  أصداراته  الفنية ألبوم "على فكرة" وهو نتاج مشروع موسيقي مصري سويسري مشترك، أقيم من خلاله العديد من الحفلات في مصر وسويسرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق التنمية الثقافية عمرو درويش قطاع صندوق التنمية الثقافية كلية الفنون الجميلة مركز إبداع قبة الغوري مسرح قبة الغوري

الأكثر قراءة

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

بثنائية صلاح وتريزيجيه، منتخب مصر يتخطى موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا (فيديو وصور)

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

مدرب موريتانيا: التحكيم ظلمنا كثيرا وأهنئ منتخب مصر على الفوز

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

منوعات

المزيد

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

المزيد
الجريدة الرسمية