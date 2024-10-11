على طريقة الزمالك، أتلتيكو مدريد: نحن أكبر قلعة رياضية في إسبانيا

انتقلت عدوى رفع الأندية شعار “أكبر قلعة رياضية”، سريعا من مصر إلى أوروبا.

على خطى الزمالك، وصف الحساب الرسمي لنادي أتليتكو مدريد عبر صفحته الرسمية على "X"، ناديه بأنه أكبر قلعة رياضية في إسبانيا.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وصف ناديه بأنه أكبر قلعة رياضية في مصر ما أثار جدلا واسعا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أتلتيكو مدريد خاصة أنه جاء بعد تصريحات حسين لبيب.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

الزمالك يواجه ايسترن كومباني وزد استعدادًا للقاء بيراميدز

وسيلتقي الأبيض مع إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.