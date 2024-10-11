السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اختيار الممثل آرون بيير لتجسيد شخصية 'جون ستيوارت' في مسلسل LANTERNS

Lanterns، فيتو
Lanterns، فيتو

DC، أعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثل آرون بيير، لتجسيد شخصية جون ستيوارت، في مسلسلها الجديد Lanterns.

يتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

Image

تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Lanterns مسلسل Lanterns دي سي Lanterns موعد عرض Lanterns مشاهدة مسلسل Lanterns

مواد متعلقة

استديوهات مارفل تفاوض سام رايمي لإخراج Doctor Strange 3

DC تفاوض جوش برولين لتجسيد شخصية Hal Jordan في مسلسل Lanterns

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

من اليمن إلى هرتسليا، عملية نوعية للحوثيين فى قلب إسرائيل (فيديو)

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

فرص نجاته ضعيفة، تفاصيل إصابة وفيق صفا القيادي البارز في حزب الله

منوعات

المزيد

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى لُجة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة النمل (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

المزيد
الجريدة الرسمية