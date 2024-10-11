وزير البترول يعين 15 معاونا لرؤساء الشركات
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف عدد من المعاونين لرؤساء الشركات، وذلك لدعم المواقع البترولية بالكفاءات لزيادة الإنتاج.
وضمت الحركة كلا من:
داليا العشماوي- معاون رئيس شركة ايكم
كما تم تعيين كيرلس عبدالقدوس -معاون رئيس ايكم
وحسن فخر الدين- معاون رئيس ايكم، وحسين حسن- معاون رئيس ايجاس، وهشام البيومي- معاون رئيس ايجاس
وتعيين محمد مصطفي فتيح - معاون مساعد ايجاس لتكنولوجيا المعلومات
وكما تم تعيين فريدة احمد سري- معاون نائب ايجاس للعمليات والشبكات
ومحمد عبد القادر عبدالعاطي- معاون نائب ايجاس للإنتاج
واحمد سامي عبدالحميد- معاون نائب ايجاس للإنتاج
وأحمد بهاء ابراهيم- معاون رئيس الهيئة العامة للبترول
وإيهاب يوسف حسين- معاون رئيس الهيئة العامة للبترول
وعلاء عبدالحميد الشناوي -معاون رئيس الهيئة العامة للبترول
واحمد مهدي عبدالحميد- معاون نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.
وسارة جمال نور الدين- معاون نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية
واحمد لطفي صقر- معاون وكيل اول الوزارة للطاقة والمناخ
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