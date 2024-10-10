مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4، ديدي تنقذ مطعم الحبايب بالملوخية

دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4 حول صبحي “أحمد مالك” الذي يذهب إلى خطيبته رحاب بعد يوم من تواجدها في المطعم وشجارها مع وديدة ولكنه يتفاجئ بابن خالتها وخالتها وزوجها بالمنزل.

وبعد مشادات يقرر صبحي إنهاء الخطوبة وتعلن رحاب خطوبتها من ابن خالتها محسن، ثم يبدأ يوم جديد في مطعم الحبايب بقيادة صبحي، ويدخل في مشادة في بداية اليوم مع حسن “ حمزة العيلي” وبشندي “ إسلام إبراهيم” ويطلب منهما التناوب على جلي الصحون وتنقية الأرز من الشوائب ويفشل حسن في المهمة، فبسببه يتم تقديم طبق أرز لأحد عملاء المطعم وتتعرض إحدى أسنانها للكسر فتحدث مشادة بينهما هي وخطيبها وبين أبو المجد “صاحب المطعم” ولكنه يحاول تهدئة الأوضاع في ظل وجود مذيع شهير ومعه كاميرات تصور ما يحدث.

يهدد خطيب الفتاة بإحضار شقيقها “أبو توكة” فيتدخل بشندي في الأزمة ويشعلها فيذهب الشاب والفتاة وهما يتوعدان بالانتقام، ثم تأتي رحاب خطيبة صبحي السابقة ومعها خطيبها الجديد وبدأت في التشكيك في جودة الطعام في اللحظة التي يحضر فيها الشاب والفتاة ومعهما أبو توكة “أحمد خالد صالح”.

يحاول أبو المجد احتواء الموقف ولكن خطيب الفتاة “ حسن مالك” يشعلها فيهم أبو تركة لهدم المطعم ولكن فجأة تغلق الأبواب ولأنه لديه رهاب الأماكن المغلقة ينهار ويبدأ الجميع في محاولات لتهدئة روعه.

وتفكر وديدة للجوء للكتاب السحري وكانت النصيحة أن الطعام الجيد يعالج الأزمات كما حدث من قبل مع جداته، وبالفعل قررت صنع ملوخية وسط انبهار والدها، وحضر الجميع لتناولها وذابت كل المشكلات وحلت وديدة الأزمة وفتحت الأبواب، وتنتظر وديدة الجديد من الكتاب الذي يرشدها لطريق جديد.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.